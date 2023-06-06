«Мы с мамой жили на 12 000 долларов в год. Ответственнее этого уже не будет». Бэм Адебайо ответил на вопрос о давлении финала НБА
«Майами» сравнял счет в финальной серии НБА с «Денвером» – 1-1.
Центрового «Хит» Бэма Адебайо в интервью The Athletic cпросили, как он относится к давлению и ответственности игры против 2-кратного MVP Николы Йокича.
«Да ладно, мужик. Я жил на 12 000 долларов в год вместе со своей мамой. Ответственнее этого уже не будет. Просто весело», – ответил Адебайо.
Центровой в текущем розыгрыше плей-офф набирает в среднем 17,5 очка и 9,4 подбора.
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