«Мы с мамой жили на 12 000 долларов в год. Ответственнее этого уже не будет». Бэм Адебайо ответил на вопрос о давлении финала НБА

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

«Майами» сравнял счет в финальной серии НБА с «Денвером» – 1-1.

Центрового «Хит» Бэма Адебайо в интервью The Athletic cпросили, как он относится к давлению и ответственности игры против 2-кратного MVP Николы Йокича.

«Да ладно, мужик. Я жил на 12 000 долларов в год вместе со своей мамой. Ответственнее этого уже не будет. Просто весело», – ответил Адебайо.

Центровой в текущем розыгрыше плей-офф набирает в среднем 17,5 очка и 9,4 подбора.

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4 комментария

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Сергей Пузанков
Ответ Roman Knyazev
В России на 500 долларов живут семьи целые)
ну а в каких-то странах и на 200 долларов можно прожить, к чему это сравнение? Вообще не уверен, что жить в США двоим на 1000 в месяц более кучеряво чем где-то в российской провинции троим на 500
+3
0
+3
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A. V.
Ответ Roman Knyazev
В России на 500 долларов живут семьи целые)
Потенциальные финалисты НБА
+2
0
+2
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