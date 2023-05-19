Донован Митчелл о несостоявшемся данке Леброна: «Никогда такого не видел»

Защитник « » посмеялся над неудачной попыткой форварда «Лейкерс» забить сверху без сопротивления.

«Никогда такого не видел 😂😂», – написал Митчелл.

Джеймс попал в курьезную ситуацию во время второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Во второй четверти 38-летний Джеймс упустил возможность забить сверху без сопротивления, выронив мяч в самый неподходящий момент.

«Потеря на ровном месте... Ужасно», – прокомментировал эпизод Джеймс.

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