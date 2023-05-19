Донован Митчелл о несостоявшемся данке Леброна: «Никогда такого не видел»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл посмеялся над неудачной попыткой форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса забить сверху без сопротивления.

«Никогда такого не видел 😂😂», – написал Митчелл.

Джеймс попал в курьезную ситуацию во время второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Во второй четверти 38-летний Джеймс упустил возможность забить сверху без сопротивления, выронив мяч в самый неподходящий момент.

«Потеря на ровном месте... Ужасно», – прокомментировал эпизод Джеймс.

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7 комментариев

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Вася Пупкин
Если такое случается впервые на 20ом году карьеры, то это скорее комплимент.. Правда сам дед может не оценить )
+6
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+6
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pele_kan
и на старуху бывает проруха
+4
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Mr.Trol
Кавай бы своей клещней не выпустил мяч))
+2
0
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Nikita Dorodenko
Акелла промахнулся, бандерлоги на месте
+8
-7
+1
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zippa
Зато тебя никто не видел в финале конференции, приятель.
+1
0
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Рик Росс
ЛеБрон посмеялся что Митчел дальше не проходил 1 раунда
0
0
0
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banderos
Ответ Nikita Dorodenko
Акелла промахнулся, бандерлоги на месте
На месте
+2
-2
0
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