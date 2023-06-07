Леброн Джеймс даст старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана»

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА 24 часа Ле-Мана Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в этом году даст старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

91-ая по счету автомобильная гонка на выносливость, которая приурочена к 100-летию первых «24 часов Ле-Мана» в 1923 году, запланирована на 10-11 июня 2023 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция).

«Нет ничего лучше, чем наблюдать за спортивными событиями самого высокого уровня. Для меня большая честь быть частью этого исторического момента в автоспорте и помочь отпраздновать столетие одного из крупнейших спортивных событий в мире.

Я с нетерпением жду начала этой культовой гонки, жду момента, когда гонщики мирового класса будут соревноваться на мировой арене Ле-Мана», – говорится в заявлении Джеймса.

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3 комментария

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xamer 9
Повтор вчерашней новости в 19:25 мск
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A. V.
Ещё одно событие в копилочку Наследие
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pele_kan
«24 часа ЛеБрона».
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