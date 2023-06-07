Леброн Джеймс даст старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в этом году даст старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».
91-ая по счету автомобильная гонка на выносливость, которая приурочена к 100-летию первых «24 часов Ле-Мана» в 1923 году, запланирована на 10-11 июня 2023 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция).
«Нет ничего лучше, чем наблюдать за спортивными событиями самого высокого уровня. Для меня большая честь быть частью этого исторического момента в автоспорте и помочь отпраздновать столетие одного из крупнейших спортивных событий в мире.
Я с нетерпением жду начала этой культовой гонки, жду момента, когда гонщики мирового класса будут соревноваться на мировой арене Ле-Мана», – говорится в заявлении Джеймса.
Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?
Мэттью Ткачак и Тейтум из НБА учились вместе – предсказывали друг другу успешную карьеру
3 комментария