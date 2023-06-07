Чат-бот с искусственным интеллектом составил Топ-50 в истории НБА. Леброн на первом месте, Джордан второй
Чат-бот с искусственным интеллектом Chat GPT составил список Топ-50 игроков в истории НБА.
Chat GPT поставил на первое место форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан на втором.
На шестой позиции чемпион НБА 1955 года и 12-кратный участник Матча всех звезд НБА Дольф Шэйс.
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NBA World
Этот ИИ сломался, несите другого.
похоже, чатГПТ на статке просто завязан - естественно ЛеБрон будет на 1
Данкан только на 11 месте, а Баркли - на 9.)
Лука выше Пиппса и ТиМака. Понятно, что по завершении карьеры, он будет намного выше их, но сейчас ещё рано.
Леброна на первом месте ещё можно понять, там лучшая статистика в истории НБА, а ИИ такое любит, но вот Шак на третьей позиции, сразу за двумя лучшими... Спорно. Очень.
Если же просто спросить кто GOAT, он называет Майкла и Леброна и отказывается выбрать между ними. даже после пары уточняющих вопросов :)