Чат-бот с искусственным интеллектом составил Топ-50 в истории НБА. Леброн на первом месте, Джордан второй

Теги рейтинги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дольф Шэйс Баскетбол

Чат-бот с искусственным интеллектом Chat GPT составил список Топ-50 игроков в истории НБА.

Chat GPT поставил на первое место форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан на втором.

На шестой позиции чемпион НБА 1955 года и 12-кратный участник Матча всех звезд НБА Дольф Шэйс.

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24 комментария

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Camp_Nou
Ответ k_terekhov
Лука в топ-50 выглядит крайне смешно, если честно
Здесь весь топ с 1 по 50 место выглядит крайне смешно, если честно. Яннис вообще в топ-50 не попал я так понял
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k_terekhov
У Вас 2 11-20 места, а можно 1-10 увидеть?)
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k_terekhov
Лука в топ-50 выглядит крайне смешно, если честно
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NikolayOss
Ответ Camp_Nou
Здесь весь топ с 1 по 50 место выглядит крайне смешно, если честно. Яннис вообще в топ-50 не попал я так понял
Поддерживаю. Весь список просто смех. Этот чат-бот явно не имеет никакого интеллекта, даже искусственного.
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Insamo217
Баркли на 9, а Данкан на 11.. да уж
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scorp19
Крыс выше Стоктона. Ясно понятно ))
Этот ИИ сломался, несите другого.
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Maldini-3
Много к чему можно придраться конечно, но лично мой взгляд цепляет 14 место Криса Пола на фоне всех тех, кто позади него
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смехКавая
Вестбрук выше ДиВэйда, Кавая, Адмирала, ТиМака, Пиппена... понятно (:
похоже, чатГПТ на статке просто завязан - естественно ЛеБрон будет на 1
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Дориан Грей_333
Ну такое. Что Дольф Шайес забыл на 6 месте, не знаю, хоть он и был одним из лучших игроков в старую эру баскетбола. При этом, Рассел только на 16 позиции, ниже не только Чемберлена, но и Кузи.
Данкан только на 11 месте, а Баркли - на 9.)
Лука выше Пиппса и ТиМака. Понятно, что по завершении карьеры, он будет намного выше их, но сейчас ещё рано.
Леброна на первом месте ещё можно понять, там лучшая статистика в истории НБА, а ИИ такое любит, но вот Шак на третьей позиции, сразу за двумя лучшими... Спорно. Очень.
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Rick Sorkin
Ответ смехКавая
Вестбрук выше ДиВэйда, Кавая, Адмирала, ТиМака, Пиппена... понятно (: похоже, чатГПТ на статке просто завязан - естественно ЛеБрон будет на 1
Кроме Уэстбрука никакие позиции больше вопросов не вызывают? А ты думал этот ИИ все игры просмотрел?
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ruprekht
Ответ смехКавая
Вестбрук выше ДиВэйда, Кавая, Адмирала, ТиМака, Пиппена... понятно (: похоже, чатГПТ на статке просто завязан - естественно ЛеБрон будет на 1
он завязан на запросе от юзера. и видимо там специально сформулировали его так, чтоб получить именно такие результаты
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Edem
Ответ k_terekhov
У Вас 2 11-20 места, а можно 1-10 увидеть?)
https://twitter.com/nbaw0rld24/status/1666172310989021186?s=46&t=C2awJ1Kku32sr0m8gUkihQ
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Игорь Какосов
Было уже сравнение игр Чикаго и команд леброна. Чикаго выигрывает по СТАТИСТИКЕ в 9 из 10 случаев. По перстням по количеству побед и т. Д. Видно в бот таблицу умножения не ввели. По лайкам считали))
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Dmitry Trepov
Рассел 16й? Расходимся
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Vgorodeslyakot
Этот бот впихнет Баркли даже в рейтинг NHL.
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ivavas
Вероятно в этом рейтинге большое значение имело количество упоминаний в медиа и прессе. Поэтому Шак на 3-м месте, Баркли на 9-м.
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genghizsrk
Ничего удивительного, почти любой рейтинг вызывает много споров и дискуссий, этот не исключение. Вставлю свои три копейки) Леброн, Шак, Баркли, Крыс Пол, Дончич, Макгрейди ну уж очень высокие места в рейтинге, по Кобе +- согласен, считаю что должны быть выше в рейтинге Карим, Мэджик и Данкан
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Vishenka90
Перспективная ветка..
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ruprekht
спросил у ChatGPT top 10 игроков. на первом месте Майкл. Видимо надо какой то особенный запрос задать, чтоб он поставил Леброна на 1 место.
Если же просто спросить кто GOAT, он называет Майкла и Леброна и отказывается выбрать между ними. даже после пары уточняющих вопросов :)
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J23CB
Шак на третьем месте, Коби на 14-м, Дольф Шейес на 6-м, Баркли выше Билла Расселла… Дальше можно не продолжать…
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Hobotok
Schayes - 6? Это создатель ChatGPT?
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