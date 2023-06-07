Чат-бот с искусственным интеллектом Chat GPT составил список Топ-50 игроков в истории НБА.

Chat GPT поставил на первое место форварда « » . Шестикратный чемпион лиги на втором.

На шестой позиции чемпион НБА 1955 года и 12-кратный участник Матча всех звезд НБА Дольф Шэйс.

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