Леброн Джеймс даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Теги Леброн Джеймс 24 часа Ле-Мана WEC Авто

Культовый баскетболист Леброн Джеймс даст старт «24 часам Ле-Мана».

Гонка состоится 10-11 июня.

«Для меня честь стать частью исторического момента в автоспорте и поучаствовать в праздновании столетия одного из самых значимых спортивных событий в мире», – поделился комментарием форвард «Лейкерс».

В этом году исполняется 100 лет с первого издания «24 часов Ле-Мана».

Даниил Квят: «Статус новичка на «24 часах Ле-Мана» помогает снизить давление»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Ответ Великий Алонсо
Алонсо бы Леброна этого с закрытыми глазами одной левой рукой обогнал бы
А Леброн бы с закрытыми глазами одной левой Алонсо в баскетбол переиграл бы. Ну и?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий