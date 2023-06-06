Леброн Джеймс даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Культовый баскетболист Леброн Джеймс даст старт «24 часам Ле-Мана».

Гонка состоится 10-11 июня.

«Для меня честь стать частью исторического момента в автоспорте и поучаствовать в праздновании столетия одного из самых значимых спортивных событий в мире», – поделился комментарием форвард «Лейкерс».

В этом году исполняется 100 лет с первого издания «24 часов Ле-Мана».

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