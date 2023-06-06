«Ты будешь как черный павлин в их зелено-синей форме». Гилберт Аренас призвал Леброна Джеймса не переходить в «Даллас»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на слухи о возможном переходе форварда « » Леброна Джеймса в « ».

«@kingjames подумай о своем наследии 🙄 если ты поедешь в Даллас и окажешься в этом зелено-синем наряде, похожим на черного, мать его, павлина, ты будешь позади с их (ледовым синим и фиолетовым), что они носили... в расцветке, словно мы в женской НБА 😂😂😂. Ты можешь быть великим только в (золотом, пурпурном, красном, белом, черном) 😂😂😂😂💯», – написал Аренас на своей странице в социальной сети.

Вчера инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Даллас».

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