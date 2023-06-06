«Ты будешь как черный павлин в их зелено-синей форме». Гилберт Аренас призвал Леброна Джеймса не переходить в «Даллас»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Гилберт Аренас Карл Мэлоун Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Даллас».

«@kingjames подумай о своем наследии 🙄 если ты поедешь в Даллас и окажешься в этом зелено-синем наряде, похожим на черного, мать его, павлина, ты будешь позади Карла Мэлоуна с их (ледовым синим и фиолетовым), что они носили... в расцветке, словно мы в женской НБА 😂😂😂. Ты можешь быть великим только в (золотом, пурпурном, красном, белом, черном) 😂😂😂😂💯», – написал Аренас на своей странице в социальной сети.

Вчера инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Кайри Ирвинг пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Даллас».

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5 комментариев

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Light Yagami
>ты будешь позади Карла Мэлоуна с их (ледовым синим и фиолетовым), что они носили... в расцветке, словно мы в женской НБА 😂😂😂

Что за уничижительное отношение к женщинам и WNBA?! Срочно отменить мизогиниста!
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SopTecret
Только Дирку цвета Далласа ничуть не помешали стать великим
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fhneh
Изначально сложно представить игроков в цветах других команд. Но в данном случае нечего даже обсуждать. Леброн окажется в Далласе, только если те выберут его сына на драфте
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Расс
Сказал агент зиро поправляя бирюзовую майку визардс)))
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Vgorodeslyakot
Скорее бы. Люблю Лебу, но пусть он еще Даллас порадует своим величием. Пора возвращать Люка Уолтона. Может, теперь пойдет, как за отсутствия Керра в ГСВ.
P.S. Одна из самых ужасных форм была в Пейсерс в 2015. Форма швейцарской гвардии Cвятого Престола.
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