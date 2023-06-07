« » провел второе собеседование с кандидатом на пост главного тренера .

Собеседование прошло в понедельник в формате онлайн, так как тренер руководит « » в плей-офф чемпионата Италии.

Помощник тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес и бывший главный тренер «Бруклина» не были приглашены на второе собеседование на должность главного тренера «Рэпторс».

На прошлой неделе Марк Стейн сообщил, что Скариоло и ассистент « » Дарко Раджакович претендуют на то, чтобы стать следующим главным тренером канадского клуба.

Ожидается, что «Рэпторс» примут окончательное решение через неделю.

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