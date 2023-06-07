«Торонто» провел второе собеседование с Серджо Скариоло
«Торонто» провел второе собеседование с кандидатом на пост главного тренера Серджо Скариоло.
Собеседование прошло в понедельник в формате онлайн, так как тренер руководит «Виртусом» в плей-офф чемпионата Италии.
Помощник тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес и бывший главный тренер «Бруклина» Стив Нэш не были приглашены на второе собеседование на должность главного тренера «Рэпторс».
На прошлой неделе Марк Стейн сообщил, что Скариоло и ассистент «Мемфиса» Дарко Раджакович претендуют на то, чтобы стать следующим главным тренером канадского клуба.
Ожидается, что «Рэпторс» примут окончательное решение через неделю.
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