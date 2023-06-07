«Торонто» провел второе собеседование с Серджо Скариоло

Теги Мемфис Стив Нэш Торонто Серджо Скариоло НБА Виртус Жорди Фернандес Баскетбол

«Торонто» провел второе собеседование с кандидатом на пост главного тренера Серджо Скариоло.

Собеседование прошло в понедельник в формате онлайн, так как тренер руководит «Виртусом» в плей-офф чемпионата Италии.

Помощник тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес и бывший главный тренер «Бруклина» Стив Нэш не были приглашены на второе собеседование на должность главного тренера «Рэпторс».

На прошлой неделе Марк Стейн сообщил, что Скариоло и ассистент «Мемфиса» Дарко Раджакович претендуют на то, чтобы стать следующим главным тренером канадского клуба.

Ожидается, что «Рэпторс» примут окончательное решение через неделю.

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2 комментария

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Ужратый Гусениц
Если Скариола, который достаточно сильную Болонью даже в плов Евролиги не вывел, получит главного тренера в Торонто - это будет минимум странно
Будут ли молодые из Рэпторс слушать уже пожилого итальянца , который главным в НБА не был - большой вопрос.
Выглядит как очень сомнительная авантюра, хотя бывший тренер Химок станет главным в НБА- будет приколдес на века
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