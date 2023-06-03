Три европейских специалиста претендуют на пост главного тренера «Торонто»

Теги Мемфис Сакраменто Торонто Серджо Скариоло НБА Виртус Жорди Фернандес Баскетбол

Руководители «Торонто», которые продолжают поиски нового главного тренера, сосредоточили свое внимание на трех европейских специалистах.

По информации бывшего журналиста ESPN и New York Times Марка Стейна, сербский эксперт Дарко Раджакович, итальянец Серджо Скариоло и испанец Жорди Фернандес входят в число кандидатов на пост главного тренера канадского клуба.

Раджакович последние три года работает в тренерском штабе «Мемфиса». Скариоло является главным тренером сборной Испании и итальянского «Виртуса». Фернандес – ассистент главного тренера «Сакраменто».

Согласно сообщению журналиста TSN Джоша Левенберга, «Рэпторс» выбирают между Скариоло и Фернандесом. Последние собеседования с кандидатами состоятся в конце этой недели.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
на Скариолу было интересно посмотреть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laden
Да ну ладно! Удивлюсь, если Серджио проиграет этот кастинг. Реально крутой тренер. Удачи ему на посту ГТ Торонто! Надеюсь в этот раз не будет как с Блаттом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Торонто решил довести старую игру наконец до конца)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий