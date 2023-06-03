Три европейских специалиста претендуют на пост главного тренера «Торонто»
Руководители «Торонто», которые продолжают поиски нового главного тренера, сосредоточили свое внимание на трех европейских специалистах.
По информации бывшего журналиста ESPN и New York Times Марка Стейна, сербский эксперт Дарко Раджакович, итальянец Серджо Скариоло и испанец Жорди Фернандес входят в число кандидатов на пост главного тренера канадского клуба.
Раджакович последние три года работает в тренерском штабе «Мемфиса». Скариоло является главным тренером сборной Испании и итальянского «Виртуса». Фернандес – ассистент главного тренера «Сакраменто».
Согласно сообщению журналиста TSN Джоша Левенберга, «Рэпторс» выбирают между Скариоло и Фернандесом. Последние собеседования с кандидатами состоятся в конце этой недели.
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