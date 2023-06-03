Три европейских специалиста претендуют на пост главного тренера «Торонто»

Руководители « », которые продолжают поиски нового главного тренера, сосредоточили свое внимание на трех европейских специалистах.

По информации бывшего журналиста ESPN и New York Times Марка Стейна, сербский эксперт Дарко Раджакович, итальянец и испанец Жорди Фернандес входят в число кандидатов на пост главного тренера канадского клуба.

Раджакович последние три года работает в тренерском штабе « ». Скариоло является главным тренером сборной Испании и итальянского « ». Фернандес – ассистент главного тренера « ».

Согласно сообщению журналиста TSN Джоша Левенберга, «Рэпторс» выбирают между Скариоло и Фернандесом. Последние собеседования с кандидатами состоятся в конце этой недели.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов