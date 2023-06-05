Серджо Скариоло не сможет встретиться с «Торонто» на следующей неделе из-за финала чемпионата Италии
Серджо Скариоло не сможет принять участие в собеседовании с «Торонто» на следующей неделе.
Как информирует инсайдер Марк Стейн, это связано с началом финальной серии чемпионата Италии.
«Виртус» Скариоло встретится с «Миланом». Первая встреча пройдет 9 июня.
Итальянец является одним из фаворитов на должность главного тренера «Рэпторс». Ожидается, что организация в ближайшее время определится с новым специалистом.
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