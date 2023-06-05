Серджо Скариоло не сможет встретиться с «Торонто» на следующей неделе из-за финала чемпионата Италии

не сможет принять участие в собеседовании с « » на следующей неделе.

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Итальянец является одним из фаворитов на должность главного тренера «Рэпторс». Ожидается, что организация в ближайшее время определится с новым специалистом.

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