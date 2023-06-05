Серджо Скариоло не сможет встретиться с «Торонто» на следующей неделе из-за финала чемпионата Италии

Теги Торонто Серджо Скариоло НБА EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Марк Стейн Баскетбол

Серджо Скариоло не сможет принять участие в собеседовании с «Торонто» на следующей неделе.

Как информирует инсайдер Марк Стейн, это связано с началом финальной серии чемпионата Италии.

«Виртус» Скариоло встретится с «Миланом». Первая встреча пройдет 9 июня.

Итальянец является одним из фаворитов на должность главного тренера «Рэпторс». Ожидается, что организация в ближайшее время определится с новым специалистом.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Nikola Shell
Почему его вообще рассматривают? Он Евролигу провалил полностью не попав в плей-офф
Его знают в организации, он знает организацию, плюс не каждый день есть возможность подписать человека с опытом работы в Химках.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikola Shell
Ответ Oleg Olegov
Его знают в организации, он знает организацию, плюс не каждый день есть возможность подписать человека с опытом работы в Химках.
)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Это как в анекдоте, когда актёра позвали сниматься в Голливуд, а он не может, потому что в это время у него ёлки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий