Гендиректор «Виртуса»: «Cерджо Скариоло сосредоточен на финале чемпионата Италии»
Генеральный директор «Виртуса» Лука Баральди прокомментировал слухи о переговорах главного тренера Серджо Скариоло с «Торонто».
«В данный момент Серджо не отвлекается на внимание со стороны, он большой профессионал и очень переживает за «Виртус».
Знает, что мы играем очень важный финал, а уже я знаю, как много это значит для него. Он замотивирован больше всех», – сказал директор.
Скариоло не сможет встретиться с представителями «Рэпторс» на этой неделе из-за предстоящего финала чемпионата Италии против «Милана».
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