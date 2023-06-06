Гендиректор «Виртуса»: «Cерджо Скариоло сосредоточен на финале чемпионата Италии»

Генеральный директор « » Лука Баральди прокомментировал слухи о переговорах главного тренера с « ».

«В данный момент Серджо не отвлекается на внимание со стороны, он большой профессионал и очень переживает за «Виртус».

Знает, что мы играем очень важный финал, а уже я знаю, как много это значит для него. Он замотивирован больше всех», – сказал директор.

Скариоло не сможет встретиться с представителями «Рэпторс» на этой неделе из-за предстоящего финала чемпионата Италии против « ».

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