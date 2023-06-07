«Портленд» не собирается обменивать Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком драфта-2023
«Портленд» не намерен обменивать свингмена Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком на драфте-2023.
Об этом сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Блэйзерс», как ожидается, рассмотрят варианты трейда 3-го пика с целью получить сильного игрока и убедить Дэмиана Лилларда остаться в команде.
20-летний баскетболист был выбран под 7-м номером в прошлом году.
Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома
«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?
4 комментария