«Портленд» не собирается обменивать Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком драфта-2023

«Портленд» не намерен обменивать свингмена Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком на драфте-2023.

Об этом сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Блэйзерс», как ожидается, рассмотрят варианты трейда 3-го пика с целью получить сильного игрока и убедить Дэмиана Лилларда остаться в команде.

20-летний баскетболист был выбран под 7-м номером в прошлом году.

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