«Портленд» не собирается обменивать Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком драфта-2023

Теги возможные переходы Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Шэйдон Шарп Баскетбол

«Портленд» не намерен обменивать свингмена Шэйдона Шарпа вместе с 3-м пиком на драфте-2023.

Об этом сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Блэйзерс», как ожидается, рассмотрят варианты трейда 3-го пика с целью получить сильного игрока и убедить Дэмиана Лилларда остаться в команде.

20-летний баскетболист был выбран под 7-м номером в прошлом году.

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4 комментария

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Mr.BadGuy
У Портленда состав сейчас совсем слабый, они заслуженно пролетели мимо ПО. Один хороший игрок им ничего не даст. Им надо или звезду или 2-3 крепких игрока. Звезду на один третий пик не выменяешь. Сильные СА тоже в портленд не рвутся. Я бы на их месте обменял Дейма пока его цена на максимуме, и спокойно перестраивался. Свои пики плюс 3-4 пика за Дейма, на выходе через 3-4 года может получится хорошая команда.
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Ryan T.
Ну обменять Шарпа было бы верх идиотизма.
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Stephan Carrypenko
Ответ Mr.BadGuy
У Портленда состав сейчас совсем слабый, они заслуженно пролетели мимо ПО. Один хороший игрок им ничего не даст. Им надо или звезду или 2-3 крепких игрока. Звезду на один третий пик не выменяешь. Сильные СА тоже в портленд не рвутся. Я бы на их месте обменял Дейма пока его цена на максимуме, и спокойно перестраивался. Свои пики плюс 3-4 пика за Дейма, на выходе через 3-4 года может получится хорошая команда.
А возьмёт ли кто-то Дейма ?
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Mr.BadGuy
Ответ Stephan Carrypenko
А возьмёт ли кто-то Дейма ?
Думаю желающих много, вопрос в том чтобы у этих желающих были активы на руках. Лень перебирать варианты, но думаю 3-4 команды найдется.
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