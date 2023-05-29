Си Джей Макколлум: «Портленд» может обменять Дэмиана Лилларда этим летом»

Теги Новый Орлеан Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум спрогнозировал развитие событий в своей бывшей команде «Портленде», которая недавно получила третий пик на драфте-2023.

«Я просто слежу за ситуацией со стороны. Дэйм мне ничего не говорил. У них появился пик и возможен обмен. Но если «Блэйзерс» не смогут сделать нечто такое, что приблизит их к победе, организация может решить: «Знаете что, мы можем получить за Лилларда серьезные активы». И они обменивают его.

Если заглянуть еще дальше, то, как мне кажется, рынок будет диктовать это решение. Не думаю, что последует запрос со стороны Лилларда», – заявил Макколлум.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

Джимми Батлер троллит всех подряд, в том числе НБА и журналистов: его дреды – самый долгоиграющий пранк сезона

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Это надо было года 2-3 назад делать, после того как понятно было что дуэт СиДжей-Дейм это путь в никуда, да был тот удачный финал конфы, но это больше заслуга сетки ПО! Сейчас же есть шанс хотя бы молодежь и пики получить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий