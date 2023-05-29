Си Джей Макколлум: «Портленд» может обменять Дэмиана Лилларда этим летом»
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум спрогнозировал развитие событий в своей бывшей команде «Портленде», которая недавно получила третий пик на драфте-2023.
«Я просто слежу за ситуацией со стороны. Дэйм мне ничего не говорил. У них появился пик и возможен обмен. Но если «Блэйзерс» не смогут сделать нечто такое, что приблизит их к победе, организация может решить: «Знаете что, мы можем получить за Лилларда серьезные активы». И они обменивают его.
Если заглянуть еще дальше, то, как мне кажется, рынок будет диктовать это решение. Не думаю, что последует запрос со стороны Лилларда», – заявил Макколлум.
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