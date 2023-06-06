«Все в порядке». Эрик Споэльстра извинился перед Рамоной Шелберн за резкую реакцию на ее вопрос о Йокиче

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Никола Йокич Рамона Шелберн Баскетбол

По словам журналистки ESPN Рамоны Шелберн, главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра извинился перед ней за резкую реакцию на ее вопрос о том, как «Хит» удалось сделать из центрового «Наггетс» Николы Йокича игрока, который только набирает очки.

«Между нами с Эриком Споэльстрой все хорошо. Он посмотрел это видео и сегодня утром написал мне: «Извините, я не знаю, почему так сказал».

Все в порядке. В запале, после такого матча, когда все напряжены, люди могут сказать что угодно, ничего личного, тем более во время финальной серии», – сказал Шелберн.

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮАГ
сказалА Шелберн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий