«Все в порядке». Эрик Споэльстра извинился перед Рамоной Шелберн за резкую реакцию на ее вопрос о Йокиче

По словам журналистки ESPN Рамоны Шелберн, главный тренер « » Эрик Споэльстра извинился перед ней за резкую реакцию на ее вопрос о том, как «Хит» удалось сделать из центрового «Наггетс» игрока, который только набирает очки.

«Между нами с все хорошо. Он посмотрел это видео и сегодня утром написал мне: «Извините, я не знаю, почему так сказал».

Все в порядке. В запале, после такого матча, когда все напряжены, люди могут сказать что угодно, ничего личного, тем более во время финальной серии», – сказал Шелберн.

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке