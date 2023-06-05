Эрику Споэльстре после 2-го матча финала не понравился вопрос журналистки о Николе Йокиче

Теги Денвер Майами НБА видео Эрик Споэльстра НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра не оценил вопрос журналистки во время пресс-конференции после второго матча финала НБА с «Денвером».

«Хит» победили со счетом 111:108, 1-1, лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 41 очко и 4 передачи.

У Споэльстры спросили, как «Майами» удалось сделать из 2-кратного MVP игрока, который может только набирать очки, перекрыв ему при этом возможность для розыгрыша.

«Что за ерунда. Это просто… только неопытный человек может сказать что-то подобное. Этот Йокич – потрясающий игрок. Дважды подряд он был лучшим игроком на этой планете. Вы не можете просто сказать: «О, давайте сделаем его скорером». Они играют не так», – заявил Споэльстра. 

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6 комментариев

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Skeleton64
Вроде у Спо ненаигранно пригорело, фейспалм был очень характерный
+10
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КристапсПорзингис
-Приходишь сюда,спрашиваешь про Йокича,но делаешь это без уважения!
+7
-1
+6
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Tumypu4
Спо лучший тренер в лиге, только больше и больше убеждаюсь в этом
+4
0
+4
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Andrey-Kiev
Поза и взгляд в начале вьюхи Спо напоминает Доцента в камере из Джентльменов удачи
0
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Maski
Ответ Skeleton64
Вроде у Спо ненаигранно пригорело, фейспалм был очень характерный
Спо вообще наверно тяжело на конференциях. Вечно приходится иметь дело с пропастью в понимании игры
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Starkom
Ответ Tumypu4
Спо лучший тренер в лиге, только больше и больше убеждаюсь в этом
на планете! :) Спо про Йокича на этом даже как-то акцент сделал
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