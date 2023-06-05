Главный тренер «Майами» не оценил вопрос журналистки во время пресс-конференции после второго матча финала НБА с « ».

«Хит» победили со счетом 111:108, 1-1, лидер «Наггетс» набрал 41 очко и 4 передачи.

У Споэльстры спросили, как «Майами» удалось сделать из 2-кратного MVP игрока, который может только набирать очки, перекрыв ему при этом возможность для розыгрыша.

«Что за ерунда. Это просто… только неопытный человек может сказать что-то подобное. Этот Йокич – потрясающий игрок. Дважды подряд он был лучшим игроком на этой планете. Вы не можете просто сказать: «О, давайте сделаем его скорером». Они играют не так», – заявил Споэльстра.

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