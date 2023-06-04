Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом» в 1-м матче финала

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

В воскресенье, 4 июня, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

Олимпиакос – Панатинаикос
Дата проведения
4 июня, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
По страстям это даже не Реал с Барселоной! Может, Партизан с Црвеной где-то из того же ряда.
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