Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом» в 1-м матче финала
В воскресенье, 4 июня, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 4 июня, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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