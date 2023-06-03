Шабазз Напьер ведет переговоры с «Миланом» о продлении контракта
Разыгрывающий «Милана» Шабазз Напьер (31 год, 185 см) ведет переговоры с итальянским клубом о продлении контракта.
«Олимпиакос» и «Баскония» проявили интерес к американскому защитнику, но бывший игрок НБА, скорее всего, останется в «Милане».
Напьер пришел в «Милан» из G-лиги в январе этого года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напьер начинал сезон-2021/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период времени. В феврале 2022-го американец покинул Россию.
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