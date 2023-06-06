Инсайдер Марк Стейн: «Даллас» может заинтересовать Леброна Джеймса, если тот покинет «Лейкерс»
По словам инсайдера Марка Стейна, звездный форвард Леброн Джеймс рассмотрит возможность перехода в «Даллас», если решит уйти из «Лейкерс».
«Даллас», безусловно, является такой командой, которая может заинтересовать 38-летнего Леброна Джеймса, если тот решит поискать для себя новое место», – сказал Стейн.
Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Мэверкис» Кайри Ирвинг пытается переманить Джеймса в свою команду.
Джеймс после вылета в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
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