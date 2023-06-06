Инсайдер Марк Стейн: «Даллас» может заинтересовать Леброна Джеймса, если тот покинет «Лейкерс»

По словам инсайдера Марка Стейна, звездный форвард Леброн Джеймс рассмотрит возможность перехода в « », если решит уйти из « ».

«Даллас», безусловно, является такой командой, которая может заинтересовать 38-летнего , если тот решит поискать для себя новое место», – сказал Стейн.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Мэверкис» Кайри Ирвинг пытается переманить Джеймса в свою команду.

Джеймс после вылета в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича