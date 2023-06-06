Карим Абдул-Джаббар: «Мне никогда не представлялась возможность поговорить с Леброном больше трех минут»
Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар признался, что никогда не обменивался с 4-кратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом более чем несколькими фразами, но готов это изменить.
«Мне никогда не представлялась возможность поговорить с Леброном больше двух-трех минут. У нас нет никакой вражды или обиды. Он достиг невероятных высот. Джеймс заслуживает всех похвал. Чего бы он ни добился, он это заслужил.
Может быть, у нас появится возможность [пообщаться]. Я, конечно, не буду против», – сказал легендарный центровой.
В этом сезоне Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.
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