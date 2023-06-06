Карим Абдул-Джаббар: «Мне никогда не представлялась возможность поговорить с Леброном больше трех минут»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар признался, что никогда не обменивался с 4-кратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом более чем несколькими фразами, но готов это изменить.

«Мне никогда не представлялась возможность поговорить с Леброном больше двух-трех минут. У нас нет никакой вражды или обиды. Он достиг невероятных высот. Джеймс заслуживает всех похвал. Чего бы он ни добился, он это заслужил.

Может быть, у нас появится возможность [пообщаться]. Я, конечно, не буду против», – сказал легендарный центровой.

В этом сезоне Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

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5 комментариев

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Stephan Carrypenko
Ответ Монсеньор Мартинес
Джеймс не вывезет более долгую беседу со стариной Лью. О чем им говорить, один спокойно и грамотно может рассуждать об искусстве, политике, истории движения борьбы против расовой сегрегации и тд. Второй "университетов не заканчивал" по собственным же словам
Можно прочитать миллион книг, но от этого умнее не станешь) Думаю с Леброном есть о чем поговорить, о чём-то попросить и тд)
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Райли Карри
О чем им разговаривать? Хотели бы, давно бы поговорили!
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