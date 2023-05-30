ACB. Плей-офф. «Ховентуд» примет «Басконию»

Теги результаты Ховентуд Баскония чемпионат Испании Баскетбол

Во вторник, 30 мая, в рамках второго матча серии 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Ховентуд» примет «Басконию».

АСВ

Плей-офф 

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

Ховентуд – Баскония
Дата проведения
30 мая, 22.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

«Ховентуд» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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