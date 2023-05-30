ACB. Плей-офф. «Ховентуд» примет «Басконию»
Во вторник, 30 мая, в рамках второго матча серии 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Ховентуд» примет «Басконию».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 30 мая, 22.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
«Ховентуд» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен
«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет
Комментарии