ACB. Плей-офф. «Уникаха» против «Тенерифе»

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Тенерифе Баскетбол

В четверг, 1 июня, в рамках матча 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Уникаха» на своем паркете примет «Тенерифе».

АСВ

Плей-офф 

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

Уникаха – Тенерифе
Дата проведения
1 июня, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

«Уникаха» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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