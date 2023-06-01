ACB. Плей-офф. «Уникаха» против «Тенерифе»
В четверг, 1 июня, в рамках матча 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Уникаха» на своем паркете примет «Тенерифе».
АСВ
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 1 июня, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
«Уникаха» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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