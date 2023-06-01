ACB. Плей-офф. «Уникаха» против «Тенерифе»

В четверг, 1 июня, в рамках матча 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ « » на своем паркете примет « ».

АСВ

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч



«Уникаха» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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