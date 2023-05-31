ACB. Плей-офф. «Гран-Канария» встретится с «Реалом»
В среду, 31 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ сойдутся победитель Еврокубка «Гран-Канария» и чемпион Евролиги «Реал».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Гран-Канария Арена»
«Реал» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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