ACB. Плей-офф. «Валенсия» встретится с «Барселоной»

Теги результаты Барселона чемпионат Испании Валенсия Баскетбол

В пятницу, 2 июня, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Валенсия» примет «Барселону».

АСВ

Плей-офф 

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

Валенсия – Барселона
Дата проведения
2 июня, 22.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

«Барселона» повела в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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