ACB. Плей-офф. «Валенсия» встретится с «Барселоной»
В пятницу, 2 июня, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Валенсия» примет «Барселону».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 2 июня, 22.00, «Ла Фонтета»
«Барселона» повела в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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