«Денвер» обменяет Морриса и Бартона в «Вашингтон» на Колдуэлл-Поупа и Смита

«Денвер» и «Вашингтон» договорились об обмене с участием нескольких игроков, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
«Наггетс» получат атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (29 лет, 196 см) и разыгрывающего Иша Смита (33 года, 183 см).
В обратном направлении последуют Монте Моррис (26 лет, 188 см) и Уилл Бартон (31 год, 198 см).
Отмечается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?