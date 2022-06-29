«Денвер» обменяет Морриса и Бартона в «Вашингтон» на Колдуэлл-Поупа и Смита

и договорились об обмене с участием нескольких игроков, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Наггетс» получат атакующего защитника (29 лет, 196 см) и разыгрывающего (33 года, 183 см).

В обратном направлении последуют Монте Моррис (26 лет, 188 см) и (31 год, 198 см).

Отмечается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?