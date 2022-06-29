«Денвер» обменяет Морриса и Бартона в «Вашингтон» на Колдуэлл-Поупа и Смита

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«Денвер» и «Вашингтон» договорились об обмене с участием нескольких игроков, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Наггетс» получат атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (29 лет, 196 см) и разыгрывающего Иша Смита (33 года, 183 см).

В обратном направлении последуют Монте Моррис (26 лет, 188 см) и Уилл Бартон (31 год, 198 см).

Отмечается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

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