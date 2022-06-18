«Денвер» намерен обменять Монте Морриса

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Разыгрывающий «Денвера» Монте Моррис (26 лет, 188 см) может сменить команду нынешним летом.

Как пишет Denver Post, «Наггетс» ожидают возвращения в строй Джамала Мюррея, а также рассчитывают на прогресс Нашона Хайлэнда (21 год, 191 см) в следующем сезоне.

Контракт Морриса действует до 2024 года. За два предстоящих сезона разыгрывающий заработает 18,9 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Монте добился лучшей результативности за карьеру. Он провел 75 матчей (74 – в старте), набирая в среднем 12,6 очка, 4,4 передачи и 3 подбора.

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