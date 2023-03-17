Монте Моррис: «Ставки изменили отношение болельщиков к игре. Из-за этого стало меньше радости и удовольствия»

Теги НБА Вашингтон Ставки на баскетбол Монте Моррис Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтона» Монте Моррис считает, что ставки на спорт негативно отразились на отношении болельщиков к игре.

«Ставки изменили отношение болельщиков к игре. Теперь люди на матчах ведут себя иначе, они выкрикивают что-то вроде «Мне нужен такой-то и такой-то результат, чтобы зашла ставка».

Из-за этого стало меньше радости и удовольствия, в каждом матче. Что-то потерялось», – заявил Моррис.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

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1 комментарий

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Максим Максимов
Ставки изначально сделали спорт профессиональным.как бэ
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