Разыгрывающий « » считает, что ставки на спорт негативно отразились на отношении болельщиков к игре.

«Ставки изменили отношение болельщиков к игре. Теперь люди на матчах ведут себя иначе, они выкрикивают что-то вроде «Мне нужен такой-то и такой-то результат, чтобы зашла ставка».

Из-за этого стало меньше радости и удовольствия, в каждом матче. Что-то потерялось», – заявил Моррис.

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