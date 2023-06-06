«У нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». Пол Джордж рассказал историю о самоотверженности Стивена Адамса
Форвард «Клипперс» Пол Джордж в очередном выпуске своего подкаста Podcast P with Paul George поделился историей самоотверженности центрового «Мемфиса» Стивена Адамса.
«Одна смешная история у меня есть про Стива. Концовка матча, у нас нет тайм-аутов. Судьи что-то пересматривали, а нам нужен был перерыв.
Смотрю на Стива, а он со всей силы царапает себе лицо. Я такой: «Бро, что ты делаешь?» А он говорит: «А, дружище, у нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». У него постоянно такие моменты, настоящий воин. Я уважаю это», – рассказал Джордж, смеясь.
Джордж и Адамс провели вместе два сезона в «Оклахоме» (2017-2019).
Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома
«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
Не зря же он Король Атлантиды
Уважение!