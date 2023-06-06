«У нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». Пол Джордж рассказал историю о самоотверженности Стивена Адамса

Теги Клипперс Мемфис НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Стивен Адамс Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в очередном выпуске своего подкаста Podcast P with Paul George поделился историей самоотверженности центрового «Мемфиса» Стивена Адамса.

«Одна смешная история у меня есть про Стива. Концовка матча, у нас нет тайм-аутов. Судьи что-то пересматривали, а нам нужен был перерыв.

Смотрю на Стива, а он со всей силы царапает себе лицо. Я такой: «Бро, что ты делаешь?» А он говорит: «А, дружище, у нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». У него постоянно такие моменты, настоящий воин. Я уважаю это», – рассказал Джордж, смеясь.

Джордж и Адамс провели вместе два сезона в «Оклахоме» (2017-2019).

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
"У него постоянно такие моменты, настоящий воин"

Не зря же он Король Атлантиды
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Вспомнился тот забавный случай c Киддом "Hit me"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
володька трынкин
Вспомнилась концовка «Терминатор 2»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Вот это безумный мужик конечно!
Уважение!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий