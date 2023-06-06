«У нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». Пол Джордж рассказал историю о самоотверженности Стивена Адамса

Форвард « » в очередном выпуске своего подкаста Podcast P with Paul George поделился историей самоотверженности центрового « » Стивена Адамса.

«Одна смешная история у меня есть про . Концовка матча, у нас нет тайм-аутов. Судьи что-то пересматривали, а нам нужен был перерыв.

Смотрю на Стива, а он со всей силы царапает себе лицо. Я такой: «Бро, что ты делаешь?» А он говорит: «А, дружище, у нас нет тайм-аута, я пытаюсь щеку до крови разодрать». У него постоянно такие моменты, настоящий воин. Я уважаю это», – рассказал Джордж, смеясь.

Джордж и Адамс провели вместе два сезона в «Оклахоме» (2017-2019).

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