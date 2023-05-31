Пол Джордж: «Йокича не с кем сравнить. Поэтому всем так трудно понять, насколько он хорош»

Теги Денвер Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился своим мнением о центровом «Денвера» Николе Йокиче.

«Йокич – особенный игрок и со своим стилем. Один из тех, за игрой которого можно наблюдать и видеть, что он делает, но все равно не находить адекватных аналогов для сравнения. Мне кажется, именно поэтому всем так трудно понять, насколько он хорош и талантлив. Мы понимаем, что он особенный, но сравнить не с кем.

В его игре все так основательно, это трудно объяснить. Он реагирует и отвечает на все. Чувство времени выводит все это на элитный уровень. Возникает вопрос: «Почему я не могу удержать этого чувака?» Мы так и не поняли, как защищаться против него», – заявил Джордж.

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4 комментария

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Alex Vieri
Ответ Challenger13
Очень дельная мысль. Мы можем сравнивать атлетизм игрока с Леброном или Джорданом, процент трех с Карри. Но с кем сравнивать Йокича? А если нет точки отсчета, то и сложно оценить величие.
Если так навскидку вспоминать, то максимально близко по манере и скиллам к нынешнему Йокичу был Арвидас Сабонис. Жаль только, что литовец очень поздно в НБА оказался в 31 год. Будь он в возрасте Николы, думаю и свой след в НБА он оставил бы сопоставимый с сербом.
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Challenger13
Очень дельная мысль. Мы можем сравнивать атлетизм игрока с Леброном или Джорданом, процент трех с Карри. Но с кем сравнивать Йокича? А если нет точки отсчета, то и сложно оценить величие.
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Korban Cobain
Йокич как боженька - передача "Беседы с Полом Джорджем".
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Mr.BadGuy
Ответ Challenger13
Очень дельная мысль. Мы можем сравнивать атлетизм игрока с Леброном или Джорданом, процент трех с Карри. Но с кем сравнивать Йокича? А если нет точки отсчета, то и сложно оценить величие.
Сабонис старший, Хаким.
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