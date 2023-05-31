Форвард « » поделился своим мнением о центровом « » .

«Йокич – особенный игрок и со своим стилем. Один из тех, за игрой которого можно наблюдать и видеть, что он делает, но все равно не находить адекватных аналогов для сравнения. Мне кажется, именно поэтому всем так трудно понять, насколько он хорош и талантлив. Мы понимаем, что он особенный, но сравнить не с кем.

В его игре все так основательно, это трудно объяснить. Он реагирует и отвечает на все. Чувство времени выводит все это на элитный уровень. Возникает вопрос: «Почему я не могу удержать этого чувака?» Мы так и не поняли, как защищаться против него», – заявил Джордж.

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