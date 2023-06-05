Джарен Джексон: «Тот факт, что «Лейкерс» поставили нас на место – лучшее, что могло случиться»

«Мистер замок»-2022/23 стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Джексон рассказал, что команда вынесла из поражения от « » в первом раунде (2-4).

«Тот факт, что нас поставили на место – лучшее, что могло случиться. Мы будем голодны доказать обратное. Как 3 года назад, когда от нас ничего не ждали.

Нас ведь с землей сравняли. И с этой мыслью все лето сидеть. В мае сезон закончился. Я такой: «Все? В мае все кончилось? Так у нас куча времени». Смотрю плей-офф, а мне неприятно на душе. Аж противно.

Так что мы вернемся голодными до побед, не будем отвлекаться на обстоятельства, но будем помнить этот урок вплоть до плей-офф-2023/24. А там уже закончим свою работу», – заявил Джексон.

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