Джарен Джексон о конфликте Брукса с Леброном: «Надрал нам задницы, но он реально старый»

«Мистер замок»-2022/23 стал гостем подкаста форварда « » Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Форвард рассказал о своем отношении к стратегии по выведению 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из себя. Брукс повздорил с Леброном по ходу серии первого раунда плей-офф, назвав его «старым», и что он «не уважает никого, пока они не наберут 40 очков против него».

«Это определенно помогло « » найти этот огонь внутри себя по ходу серии, но он же реально старый. Надрал нам задницы, но он старый. С 2003 года играет. Я фанат Леброна, следил за его карьерой, еще на приставке за него играл», – сказал Джексон.

Соведущий Джорджа актер Джеки Лонг возразил: «Вот в «Майами» как мужика зовут? Хаслем? Вот он старый. Старики уже сидят на заднице, Леброн на площадке и отыгрывает все 4 четверти против вас, молодых засранцев (указывает на Джорджа и Джексона). И вы все еще используете двойную опеку против старика».

«Леброн все еще хорош, эффективен, но это не значит, что не старше остальных», – ответил Джордж.

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