Джарен Джексон о конфликте Брукса с Леброном: «Надрал нам задницы, но он реально старый»
«Мистер замок»-2022/23 Джарен Джексон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.
Форвард рассказал о своем отношении к стратегии Диллона Брукса по выведению 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из себя. Брукс повздорил с Леброном по ходу серии первого раунда плей-офф, назвав его «старым», и что он «не уважает никого, пока они не наберут 40 очков против него».
«Это определенно помогло «Лейкерс» найти этот огонь внутри себя по ходу серии, но он же реально старый. Надрал нам задницы, но он старый. С 2003 года играет. Я фанат Леброна, следил за его карьерой, еще на приставке за него играл», – сказал Джексон.
Соведущий Джорджа актер Джеки Лонг возразил: «Вот в «Майами» как мужика зовут? Хаслем? Вот он старый. Старики уже сидят на заднице, Леброн на площадке и отыгрывает все 4 четверти против вас, молодых засранцев (указывает на Джорджа и Джексона). И вы все еще используете двойную опеку против старика».
«Леброн все еще хорош, эффективен, но это не значит, что не старше остальных», – ответил Джордж.
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