Джарен Джексон о конфликте Брукса с Леброном: «Надрал нам задницы, но он реально старый»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс Мемфис НБА Пол Джордж Диллон Брукс Джарен Джексон-младший Баскетбол

«Мистер замок»-2022/23 Джарен Джексон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Форвард рассказал о своем отношении к стратегии Диллона Брукса по выведению 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из себя. Брукс повздорил с Леброном по ходу серии первого раунда плей-офф, назвав его «старым», и что он «не уважает никого, пока они не наберут 40 очков против него».

«Это определенно помогло «Лейкерс» найти этот огонь внутри себя по ходу серии, но он же реально старый. Надрал нам задницы, но он старый. С 2003 года играет. Я фанат Леброна, следил за его карьерой, еще на приставке за него играл», – сказал Джексон.

Соведущий Джорджа актер Джеки Лонг возразил: «Вот в «Майами» как мужика зовут? Хаслем? Вот он старый. Старики уже сидят на заднице, Леброн на площадке и отыгрывает все 4 четверти против вас, молодых засранцев (указывает на Джорджа и Джексона). И вы все еще используете двойную опеку против старика».

«Леброн все еще хорош, эффективен, но это не значит, что не старше остальных», – ответил Джордж.

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4 комментария

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Vapeev
Ответ DevilBrO
Ну то как он эти 4 четверти отыгрывает видимо обсуждать не надо ))
лучше,чем 95% всех остальных игроков нба
+16
0
+16
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Константин Морозов
по средней результативности старичок 9, если взять, что в среднем в командах по 15 человек, то дедушка Джеймс выбивает очков больше чем 98 процентов игроков Лиги.
+9
0
+9
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elMORRO
Эти пацаны даже не понимают, что называя Леброна старым, они еще больше унижают себя. Потому что вас переехал старый Леброн. Вам же должно быть стыдно, по вашим словам. Вы невероятно жалкие, если вас переезжает старый Леброн. Но им вообще пофигу
+5
0
+5
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