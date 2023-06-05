Журналист Sports Illustrated: «Трюк в стиле Кайри. Обвинить СМИ в чрезмерном внимании, а затем слить информацию об объединении с Леброном»

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс не верит в возможность объединения и в « ».

«Это действительно трюк в стиле Кайри – обвинить СМИ в том, что они говорят о нем, а затем (вероятно) тактически слить информацию о том, что он связался с Леброном Джеймсом по поводу объединения в «Далласе».

О, и если только не будет фигурировать в обмене, «Мавс» не смогут предложить « » ничего, что имело бы хоть какой-то смысл», – пишет журналист.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить Джеймса в «Даллас».

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