Журналист Sports Illustrated: «Трюк в стиле Кайри. Обвинить СМИ в чрезмерном внимании, а затем слить информацию об объединении с Леброном»
Журналист Sports Illustrated Крис Манникс не верит в возможность объединения Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Далласе».
«Это действительно трюк в стиле Кайри – обвинить СМИ в том, что они говорят о нем, а затем (вероятно) тактически слить информацию о том, что он связался с Леброном Джеймсом по поводу объединения в «Далласе».
О, и если только Лука Дончич не будет фигурировать в обмене, «Мавс» не смогут предложить «Лейкерс» ничего, что имело бы хоть какой-то смысл», – пишет журналист.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить Джеймса в «Даллас».
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