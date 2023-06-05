Журналист Sports Illustrated: «Трюк в стиле Кайри. Обвинить СМИ в чрезмерном внимании, а затем слить информацию об объединении с Леброном»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс не верит в возможность объединения Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Далласе».

«Это действительно трюк в стиле Кайри – обвинить СМИ в том, что они говорят о нем, а затем (вероятно) тактически слить информацию о том, что он связался с Леброном Джеймсом по поводу объединения в «Далласе».

О, и если только Лука Дончич не будет фигурировать в обмене, «Мавс» не смогут предложить «Лейкерс» ничего, что имело бы хоть какой-то смысл», – пишет журналист.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить Джеймса в «Даллас».

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий