«Исходя из моих расчетов, Эмбиид должен был быть третьим в гонке за MVP». Гилберт Аренас назвал Николу Йокича лучшим игроком НБА

Теги Денвер Филадельфия НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас назвал центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим игроком НБА.

«Можно назвать Йокича лучшим игроком НБА. Кто-то скажет: «Он не стал MVP, поэтому не может быть лучшим». Ну, исходя из моих расчетов, Эмбиид должен был занять третье место», – сказал Аренас.

Лидер «Филадельфии» получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового «Денвера» Николу Йокича (15 первых мест) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).

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8 комментариев

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Bartez1986
редко пишу в баскетбольном разделе. хотя за НБА с детства следил. Джордан, Мэлоун, Стоктон, потом Айверсон, Гарнетт, Кобе, Леброн. Но, блин, я не помню такого доминатора, как Йокич. Это же просто совершенный игрок.
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Вялый Харден
Поздно пить боржоми
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Вероника Иванова
Ответ Bartez1986
редко пишу в баскетбольном разделе. хотя за НБА с детства следил. Джордан, Мэлоун, Стоктон, потом Айверсон, Гарнетт, Кобе, Леброн. Но, блин, я не помню такого доминатора, как Йокич. Это же просто совершенный игрок.
Просто у людей на спортсе память короткая, как у золотых рыбок примерно. ЛеБрон в финале 2016 был лидером по ВСЕМ основным статистическим показателям в обоих командах, выдав в среднем практически трипл 29,7+11,3+8,9+2,6+2,3. Естественно, это единственный такой случай в истории. Про финальные перформансы Джордана и вспоминать нет смысла.
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banderos
Исходя из расчетов, обувь Блатча не должна была пострадать первой
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Swhat
Обесценивание этой номинации полное, после вручения Эмбиду в этом году, при таком Йокиче.
Надо чтобы лучшего игрока владельцы клубов выбирали
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ты не прав
У Янниса был лучший рекорд в лиге. Можно было дать, но не дали
У Йокича лидерство почти по всем показателям продвинутой статистики и первое место в конфе с 0 алл-старов в команде и без игроков из алл-нба или алл-дифенс. Можно было дать, но не дали

Эмбид? Ну абстрактное доминирование с бывшем мвп на подпевках, который еще и в бабках ужался, что бы состав сильнее стал. Нельзя было давать, но дали

С другой стороны МВП всегда вызывала споры, к трети(а то и половине) победителей можно докопаться, но с ходу сложно вспомнить, что бы было аж два кандидата лучше.
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Курье Хамес
Ответ Bartez1986
редко пишу в баскетбольном разделе. хотя за НБА с детства следил. Джордан, Мэлоун, Стоктон, потом Айверсон, Гарнетт, Кобе, Леброн. Но, блин, я не помню такого доминатора, как Йокич. Это же просто совершенный игрок.
Так как вы пишут каждый год про каждого лидера команды-чемпиона. Совершенный Кавай, совершенный Яннис, Карри, Леброн, теперь вот Йокич
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Александр Спирин
Ответ Swhat
Обесценивание этой номинации полное, после вручения Эмбиду в этом году, при таком Йокиче. Надо чтобы лучшего игрока владельцы клубов выбирали
Чей мерч и активности больше бабок дают, тот и лучший тогда будет.
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