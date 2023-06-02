«Исходя из моих расчетов, Эмбиид должен был быть третьим в гонке за MVP». Гилберт Аренас назвал Николу Йокича лучшим игроком НБА
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас назвал центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим игроком НБА.
«Можно назвать Йокича лучшим игроком НБА. Кто-то скажет: «Он не стал MVP, поэтому не может быть лучшим». Ну, исходя из моих расчетов, Эмбиид должен был занять третье место», – сказал Аренас.
Лидер «Филадельфии» получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового «Денвера» Николу Йокича (15 первых мест) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).
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Надо чтобы лучшего игрока владельцы клубов выбирали
У Йокича лидерство почти по всем показателям продвинутой статистики и первое место в конфе с 0 алл-старов в команде и без игроков из алл-нба или алл-дифенс. Можно было дать, но не дали
Эмбид? Ну абстрактное доминирование с бывшем мвп на подпевках, который еще и в бабках ужался, что бы состав сильнее стал. Нельзя было давать, но дали
С другой стороны МВП всегда вызывала споры, к трети(а то и половине) победителей можно докопаться, но с ходу сложно вспомнить, что бы было аж два кандидата лучше.