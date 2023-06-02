«Исходя из моих расчетов, Эмбиид должен был быть третьим в гонке за MVP». Гилберт Аренас назвал Николу Йокича лучшим игроком НБА

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас назвал центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим игроком НБА.

«Можно назвать Йокича лучшим игроком НБА. Кто-то скажет: «Он не стал MVP, поэтому не может быть лучшим». Ну, исходя из моих расчетов, должен был занять третье место», – сказал Аренас.

Лидер «Филадельфии» получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового « » (15 первых мест) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).

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