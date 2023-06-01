Гилберт Аренас о новом лице НБА: «Это тот самый парень, который попадает в неприятности»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своего шоу поделился мнением, кто может стать следующим лицом Лиги.

«Единственный человек, который обладает необходимой харизмой и стилем – это тот самый парень, который попадает в неприятности – Джа Морэнт.

Он единственный, у кого есть свой стиль игры, который заполнит трибуны. Когда вы говорите о лице лиги, вы говорите о том, кто умеет «летать»: как Доктор Джей, потом у нас были Ларри Берд, Мэджик. Потом пришли Джордан, Коби, Леброн, Винс Картер, вы понимаете, о чем я говорю», – объяснил Аренас.

НБА продолжает свое расследование в отношении . Игроку грозит длительная дисквалификация в начале следующего сезона.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам