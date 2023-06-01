Гилберт Аренас о новом лице НБА: «Это тот самый парень, который попадает в неприятности»

Теги Мемфис НБА Гилберт Аренас Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своего шоу поделился мнением, кто может стать следующим лицом Лиги.

«Единственный человек, который обладает необходимой харизмой и стилем – это тот самый парень, который попадает в неприятности – Джа Морэнт.

Он единственный, у кого есть свой стиль игры, который заполнит трибуны. Когда вы говорите о лице лиги, вы говорите о том, кто умеет «летать»: как Доктор Джей, потом у нас были Ларри Берд, Мэджик. Потом пришли Джордан, Коби, Леброн, Винс Картер, вы понимаете, о чем я говорю», – объяснил Аренас.

НБА продолжает свое расследование в отношении Джа Морэнта. Игроку грозит длительная дисквалификация в начале следующего сезона.

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5 комментариев

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mr_orange
Бандитская солидарность от Аренаса, не более.
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quznez
югославянские лица, походу, даже не рассматриваются.
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Digger2k
Ить похоже то лицо, чем садятся на крыльцо
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Вася Пупкин
Лицом новой НБА должен стать именно Никола как символ того, что интеллект важнее атлетизма, правда для этого ему нужны ещё 4 победы.
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