Кваме Браун – Леброну: «Ты – наркоман, сидящий на статистике. Может, тебе надо кино начать снимать. Сделаешь сиквел «Матрицы», где симулируешь на камеру»

Теги Майкл Джордан Пол Пирс Леброн Джеймс Дирк Новицки Ричард Хэмилтон Лейкерс Кваме Браун Кобе Брайант НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Джимми Батлер Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА Кваме Браун поделился своими мыслями после вылета «Лейкерс» от «Денвера» (0-4) в финале Запада.

«Если бы у меня была майка Леброна Джеймса, я бы сжег ее прямо сейчас. Доброе утро всем. Смотрел вчера игру «Лейкерс» и хочу сказать одно. «Баст» расстроен. Я думал, они заберут одну встречу.

Открыл для себя, что, Леброн, ты не из таких парней. Мне жаль подобное говорить, но так и есть. Ты – наркоман, сидящий на статистике.

На протяжении всей истории все маленькие ботаники будут смотреть на твою статистику и говорить: «Это величайший баскетболист». А люди, которые действительно знают эту игру, будут понимать, что это полная *****.

Я никогда не видел, чтобы парень с твоей заявкой на величие даже не бросил с игры на победу. Ты думал, что у тебя получится своими движениями убедить судей вытащить твою задницу? Cколько еще раз нам придется смотреть на твои флопы? Ты тому мужику 30 баксов теперь должен за пролитое пиво. Ты симулировал и выбил напиток из руки человека.

Я играл с ЭмДжеем: в жизни не видел, чтобы он симулировал так, что долетел аж до зрительских рядов. Ты в «Матрицу» попасть захотел? Может, тебе надо кино начать снимать. Сделаешь сиквел «Матрицы», где экранно симулируешь на камеру, а потом пиво из рук выбиваешь.

Тебе 39 лет будет, и команде снова тащить тебя в финал? Ты знаешь, как это будет выглядеть? Ужасно. Пытаясь вытащить 39-летнюю стареющую суперзвезду, которая все твердит про деньги, которые тратит на свое тело. Мне плевать на это. Деньги не дадут тебе новую заднюю поверхность бедра. Не дадут новые колени. Деньги не смогут справиться со Временем.

Не из таких ты, Леброн. У тебя отличная статистика, дольше всех играл, но ты не из таких. Ричард Хэмилтон сделал бы тот бросок. Гилберт Аренас сделал бы. Тебе даже бросить мяч не позволили. Где твое коронное движение? Йокич может играть до 50 лет. Ему даже от земли отталкиваться не приходится. До 50 ****** лет. Прибежал в атаку, переваливаясь с ноги на ногу, забросил «парашутом», забросил 3-очковый, и убежал назад.

Леброн, почему ты не тренировал ничего другого? Я – «баст». Не отрицаю. Но сейчас я говорю как болельщик, баскетбольный энтузиаст. Играл в баскетбол и видел, как Кобе, как ЭмДжей тренировались создавать себе пространство для броска. Ты 206 см ростом. Толкни ублюдка в сторону и брось в прыжке. А ты снова надеялся, что твою задницу спасут. Ты даже не попытался бросить, потому что побоялся встретиться с последствиями промаха. Ты хотел, чтобы судья как-нибудь тебе помог. Позорище.

Люди живут ради таких моментов. Кобе Брайант жил для таких моментов. Он бы просто бросил 3-очковый и выиграл игру. Вот, что делают великие игроки. Нельзя говорить, что ты один из лучших. Это надо подтверждать делами, делать невозможное возможным. А не бежать к кольцу в надежде, что судья поможет. Так все умеют.

Джимми Батлер так не... Эй, салют Джимми Батлеру. Как же он играет. Джимми Батлер из таких. Он бы пошел в проход и набрал 2 очка. Так нельзя, Леброн. Не зря Пол Пирс говорил, что он лучше тебя. Потому что, если пустить его ближе штрафной линии к кольцу – он забьет. Некоторые скореры, если дойдут до своих любимых точек, это конец игры. Ничего не сделаешь с этим. Когда мы играли, нашей задачей было просто выталкивать их с любимых позиций. Где же твоя позиция, Леброн? А, когда судья фол дает. Это твое. 4 чемпионства – вообще *****. Мы не об этом разговариваем. Карим, ЭмДжей, Ларри Берд, Кобе, Дирк, Лука – все они совершат бросок. И Йокич бросит. Ты видел эту *****? С одной ноги степбэк 3-очковый? Когда пришло время быть лучшим, Джокер был лучшим. Я смотрю на него: «Что за ***** он сейчас сотворил?» Так где же твое величие, Леброн?» – закончил монолог Браун.

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36 комментариев

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Александр Митраков
Ответ Дмитрий Белов
Ладно бы Браун был звездой и авторитетом, но не ему наезжать на Леброна. Тот, несмотря на все свои заморочки , все-таки легенда с чьим именем связана целая эпоха, а не косорукий бревноид-баст.
"Сперва добейся" это дурацкая логика
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vy-sta-kre
Браун классно ораторствует, продолжайте, пожалуйста, стенографировать его выступления)
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boller_73
Один из многих хейтеров, который на имени Леброна пытается напомнить о себе. Ну а по факту дар и проклятие Леброна одновременно это его спортивное долголетие на стабильно высоком уровне. Он единственный действующий игрок с драфта 2003г. Многие критикуют, но забывают что ему уже 38 лет. Где были остальные звезды в 38 лет и как они играли? Браун почему-то не говорит. Даже Джордан уже сильно сдал к этому времени и мечтать мог о финале конференции.
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Hobotok
похоже ставка не зашла
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С бодуна
Все так и есть ,человек предпочитает говорит о своем лидерстве ,а те с кем он себя сравнивает это еще и делом доказывали .
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Dezdik22
Ответ Light Yagami
Ну для себя лично главное, что я вынес из этого большого монолога, то, что Леброн не клатчер. И тут он верно подметил про маленьких ботаников с цифрами, которые статистически доказывали всё время, что Брон чуть ли не лучший клатчер олл-тайм (смешно же).
Но у него самый высокий процент попаданий в клатче при самом большом количестве попыток. Как это он не клатчер?)
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Курье Хамес
Кваме ну пойди пересмотри все броски Леброна на победу, в том числе в плей офф. Может яснее станет, что он по статистике самый "клатчевый" игрок в истории.
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Arthur Ugly
Фигасе его разрывает от Леброна!
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Camp_Nou
Понесло его конечно. Но давайте говорить прямо. ЛеБрон завалил клатч в первом матче, когда смазал два решающих трехочковых и потерял мяч в последнем владении. Потом завалил клатч во втором матче, когда снова потерял мяч в решающем владении. И наконец завалил клатч и в 4 матче, когда бросил 2 кирпича на последней минуте.

Наверное, человек, который является "лучше чем 95% игроков" должен хотя бы 1 раз из 3 выиграть для команды концовку. И в том, что ЛеБрон этого сделать не может виноват только он.
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sboku
Ответ Александр Митраков
Всё по делу
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Перстень Уэстбрука
Что за бред? Терпеть не могу Леброна, но сейчас тут написана такая бессмыслица
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Вадим flanec
Ответ Данил Петров
На самом деле не без рационального зерна, хоть и хейт заметен.
Хейт заметен? Да у Брауна настолько хейт "заметен", что рационального не видно совсем.
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Max Lauda
Ответ ID89
Неплохая хейтерская ода, правда. Наброшу от себя: четвертый матч, где Леброн решил один победить Денвер, сам себя выпуская и заменяя, оставил гадкое ощущение. Выглядело так, что даже если он сможет победить в одной конкретной игре, это ничего не решит. Леброн забил на партнеров, хотел выглядеть спасителем, но закончилось всё максимально банально и нелепо, без броска. Боюсь, что следующие пару лет он еще больше подпортит наследие и постарается прибиться туда, где будет бОльшая вероятность гайки, ибо в его вселенной 4 это маловато
Ну в общем, как по мне, сейчас нету не одной франшизы которая гарантировала гайку
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scorp19
Ну по факту так и есть. Мужику почти 39, а он флопит как пацан из универа и смотрит на судей когда же уже они свистнут на нём фол )))
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il1723
Все по делу
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Александр Митраков
Всё по делу
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pele_kan
а в чем проблема надежно занести в кольцо вместо того чтобы исполнять неэффективный джампер?
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Данил Петров
На самом деле не без рационального зерна, хоть и хейт заметен.
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totocash
он просто хайпит, хочет попасть на телек экспертом.
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ID89
Неплохая хейтерская ода, правда. Наброшу от себя: четвертый матч, где Леброн решил один победить Денвер, сам себя выпуская и заменяя, оставил гадкое ощущение. Выглядело так, что даже если он сможет победить в одной конкретной игре, это ничего не решит. Леброн забил на партнеров, хотел выглядеть спасителем, но закончилось всё максимально банально и нелепо, без броска. Боюсь, что следующие пару лет он еще больше подпортит наследие и постарается прибиться туда, где будет бОльшая вероятность гайки, ибо в его вселенной 4 это маловато
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nik nik
Согласен только про пиво, было жалко что разлили
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Nocturnal
Этому больше не наливать
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N-6 AlexanderX
Красное и Белое.
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Дмитрий Титов
Остапа понесло
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