Кваме Браун – Леброну: «Ты – наркоман, сидящий на статистике. Может, тебе надо кино начать снимать. Сделаешь сиквел «Матрицы», где симулируешь на камеру»

Бывший игрок НБА Кваме Браун поделился своими мыслями после вылета «Лейкерс» от «Денвера» (0-4) в финале Запада.

«Если бы у меня была майка , я бы сжег ее прямо сейчас. Доброе утро всем. Смотрел вчера игру « » и хочу сказать одно. «Баст» расстроен. Я думал, они заберут одну встречу.

Открыл для себя, что, Леброн, ты не из таких парней. Мне жаль подобное говорить, но так и есть. Ты – наркоман, сидящий на статистике.

На протяжении всей истории все маленькие ботаники будут смотреть на твою статистику и говорить: «Это величайший баскетболист». А люди, которые действительно знают эту игру, будут понимать, что это полная *****.

Я никогда не видел, чтобы парень с твоей заявкой на величие даже не бросил с игры на победу. Ты думал, что у тебя получится своими движениями убедить судей вытащить твою задницу? Cколько еще раз нам придется смотреть на твои флопы? Ты тому мужику 30 баксов теперь должен за пролитое пиво. Ты симулировал и выбил напиток из руки человека.

Я играл с ЭмДжеем: в жизни не видел, чтобы он симулировал так, что долетел аж до зрительских рядов. Ты в «Матрицу» попасть захотел? Может, тебе надо кино начать снимать. Сделаешь сиквел «Матрицы», где экранно симулируешь на камеру, а потом пиво из рук выбиваешь.

Тебе 39 лет будет, и команде снова тащить тебя в финал? Ты знаешь, как это будет выглядеть? Ужасно. Пытаясь вытащить 39-летнюю стареющую суперзвезду, которая все твердит про деньги, которые тратит на свое тело. Мне плевать на это. Деньги не дадут тебе новую заднюю поверхность бедра. Не дадут новые колени. Деньги не смогут справиться со Временем.

Не из таких ты, Леброн. У тебя отличная статистика, дольше всех играл, но ты не из таких. Ричард Хэмилтон сделал бы тот бросок. Гилберт сделал бы. Тебе даже бросить мяч не позволили. Где твое коронное движение? Йокич может играть до 50 лет. Ему даже от земли отталкиваться не приходится. До 50 ****** лет. Прибежал в атаку, переваливаясь с ноги на ногу, забросил «парашутом», забросил 3-очковый, и убежал назад.

Леброн, почему ты не тренировал ничего другого? Я – «баст». Не отрицаю. Но сейчас я говорю как болельщик, баскетбольный энтузиаст. Играл в баскетбол и видел, как Кобе, как ЭмДжей тренировались создавать себе пространство для броска. Ты 206 см ростом. Толкни ублюдка в сторону и брось в прыжке. А ты снова надеялся, что твою задницу спасут. Ты даже не попытался бросить, потому что побоялся встретиться с последствиями промаха. Ты хотел, чтобы судья как-нибудь тебе помог. Позорище.

Люди живут ради таких моментов. жил для таких моментов. Он бы просто бросил 3-очковый и выиграл игру. Вот, что делают великие игроки. Нельзя говорить, что ты один из лучших. Это надо подтверждать делами, делать невозможное возможным. А не бежать к кольцу в надежде, что судья поможет. Так все умеют.

так не... Эй, салют Джимми Батлеру. Как же он играет. Джимми Батлер из таких. Он бы пошел в проход и набрал 2 очка. Так нельзя, Леброн. Не зря Пол Пирс говорил, что он лучше тебя. Потому что, если пустить его ближе штрафной линии к кольцу – он забьет. Некоторые скореры, если дойдут до своих любимых точек, это конец игры. Ничего не сделаешь с этим. Когда мы играли, нашей задачей было просто выталкивать их с любимых позиций. Где же твоя позиция, Леброн? А, когда судья фол дает. Это твое. 4 чемпионства – вообще *****. Мы не об этом разговариваем. Карим, ЭмДжей, Ларри Берд, Кобе, Дирк, Лука – все они совершат бросок. И Йокич бросит. Ты видел эту *****? С одной ноги степбэк 3-очковый? Когда пришло время быть лучшим, Джокер был лучшим. Я смотрю на него: «Что за ***** он сейчас сотворил?» Так где же твое величие, Леброн?» – закончил монолог Браун.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию