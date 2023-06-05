Телеведущий Скип Бэйлесс подвел итоги второго матча финала НБА «Денвер» – «Майами» (108:111, 1-1) и сделал прогноз на всю серию.

«Хит» снова сделали это. Никто в них не верил, они играли против «Денвера», который не уступал на домашней площадке в плей-офф, но превзошли их в четвертой четверти. Серия переезжает в Майами при счете 1-1

«Майами» в шести», – написал Бэйлесс.

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