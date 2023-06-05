Скип Бэйлесс: «Майами» в шести матчах»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс подвел итоги второго матча финала НБА «Денвер» – «Майами» (108:111, 1-1) и сделал прогноз на всю серию.

«Хит» снова сделали это. Никто в них не верил, они играли против «Денвера», который не уступал на домашней площадке в плей-офф, но превзошли их в четвертой четверти. Серия переезжает в Майами при счете 1-1

«Майами» в шести», – написал Бэйлесс.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий