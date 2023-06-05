Экс-игрок «Денвера» признался, что сожалеет об уходе из команды, которая в этом году вышла в финал НБА.

Риверс покинул «Наггетс» в межсезонье-2022, перейдя в «Миннесоту».

«Меня беспокоит тот факт, что они в финале, да. Я переживаю из-за этого. Меня беспокоит, что мне не удалось поиграть с Джамалом Мюррэем. Меня беспокоит то, что сейчас все говорят: «О, у них полноценный состав». Нет, черт возьми, нет. Они заигрывают только семерых ребят.

Они не используют весь свой ростер… Мне горько. Обидно. Единственная причина, по которой я радуюсь, заключается в том, что мы хорошие друзья с Аароном Гордоном и Майклом Портером. Рад за них, рад, что они в финале», – сказал Риверс.

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