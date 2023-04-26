Энтони Эдвардс упустил возможность перевести 5-й матч с «Денвером» в овертайм
Исход пятого матча серии «Денвер» – «Миннесота» решился на последних секундах.
Защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс бросал из-за дуги под сирену при счете 109:112, но промахнулся.
«Наггетс» благодаря победе завершили серию со счетом 4-1 и вышли в полуфинал конференции, где их соперником станет «Финикс».
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
А сейчас пока что набивает шишки чтобы стать опытнее и сильнее.