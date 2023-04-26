Энтони Эдвардс упустил возможность перевести 5-й матч с «Денвером» в овертайм

Теги Денвер Миннесота Финикс НБА видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Исход пятого матча серии «Денвер» – «Миннесота» решился на последних секундах.

Защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс бросал из-за дуги под сирену при счете 109:112, но промахнулся.

«Наггетс» благодаря победе завершили серию со счетом 4-1 и вышли в полуфинал конференции, где их соперником станет «Финикс».

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7 комментариев

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Mur89
Верю в этого парня, надеюсь вырастит в по настоящему выдающегося игрока, все данные есть для этого. После провальной игры с ЛАЛ в плейин, в остальных играх был очень хорош
+13
-1
+12
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Кирилл
Ответ Артем Андреев
Валить Эдвардсу из Миньки надо. В Хит, к примеру, Батлеру в подмастерья, Уэйду на радость.
Не совсем уверен, что Эдвардс хочет быть «Батлеру/*кому-то угодно* в подмастерье» - он хочет быть главной звездой.
А сейчас пока что набивает шишки чтобы стать опытнее и сильнее.
+10
-1
+9
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Степан Паракин
Ответ D3N1S13G
Или в Бруклин, а в обратную сторону Симмонс , Харрис и пики
что за высеры... Кто будет его менять. зачем ему уходить...
0
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