Энтони Эдвардсу грозит тюремное заключение за удар двух сотрудников арены стулом после 5-го матча с «Денвером»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездному защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу предъявлены обвинения в нападении на человека третьей степени после того, как покидая арену баскетболист размахнулся стулом и нанес повреждения двум сотрудникам арены после поражения в пятом матче серии с «Денвером» (109:112, 1-4).

Полиция Денвера уведомила, что ей известен факт инцидента и она проводит дополнительное расследование.

Сообщается, что оба работника стадиона получили «незначительные повреждения».

Судебное заседание Эдвардса назначено на 9 июня в Денвере. Нападение третьей степени является преступлением небольшой тяжести. В случае признания виновным Эдвардсу грозит тюремное заключение и штраф в размере до одной тысячи долларов.

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13 комментариев

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36_i_8
Вот это поворот!!!
От нового «Джордана» в нового «Бриджеса» за секунду
+11
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Ilya Vicin
Ответ xamer 9
Не удивлюсь, если Эдвардс в ярости в подтрибунке увидел стул, швырнул его в стену, и стул от стены отскочил в сотрудников арены.
видео не смотрел что-ли) там сажать не за что
+9
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олси
Кто знаком с американским законодательством ? Возможно досудебное соглашение с пострадавшими ? По простому откупиться ?
+2
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ олси
Кто знаком с американским законодательством ? Возможно досудебное соглашение с пострадавшими ? По простому откупиться ?
Так этим, скорее всего, и закончится. Ладно бы он целенаправленно планировал свой поступок, а тут в порыве эмоций, даже не видя то толком, задел он кого-то или нет. Выплатит денег "пострадавшим" и все будут довольны.
+2
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A. V.
Какой интересный сезон
Скандалы, интриги, расследования
+1
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xamer 9
Не удивлюсь, если Эдвардс в ярости в подтрибунке увидел стул, швырнул его в стену, и стул от стены отскочил в сотрудников арены.
+2
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jonnysilverhand01
Энтони, что же тебя пример с Кокориным ничему не научил … чуть что, сразу за стул хватаетесь
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fy6597kh4n
Там даже не было ничего, что за бред вообще
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Starkom
заголовок в разы более интригующий, чем видео
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fedorbazaykin
Рестлинга насмотрелся
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Андоррский почтальон
Так быстро все произошло, что я даже не разглядел, был ли там Пак.
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Друг Джордана
В этом сезоне как-то много инцидентов в НБА криминальных и околокриминальных.
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A. V.
Ответ олси
Кто знаком с американским законодательством ? Возможно досудебное соглашение с пострадавшими ? По простому откупиться ?
Нет конечно, никаких денег, всё только во имя справедливости))
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