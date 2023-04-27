Энтони Эдвардсу грозит тюремное заключение за удар двух сотрудников арены стулом после 5-го матча с «Денвером»

Звездному защитнику «Миннесоты» предъявлены обвинения в нападении на человека третьей степени после того, как покидая арену баскетболист размахнулся стулом и нанес повреждения двум сотрудникам арены после поражения в пятом матче серии с «Денвером» (109:112, 1-4).

Полиция Денвера уведомила, что ей известен факт инцидента и она проводит дополнительное расследование.

Сообщается, что оба работника стадиона получили «незначительные повреждения».

Судебное заседание Эдвардса назначено на 9 июня в Денвере. Нападение третьей степени является преступлением небольшой тяжести. В случае признания виновным Эдвардсу грозит тюремное заключение и штраф в размере до одной тысячи долларов.

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