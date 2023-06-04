«Майами» объявил, что Тайлер Хирро не готов сыграть во 2-м матче финальной серии с «Денвером»
«Майами» объявил о том, что защитник Тайлер Хирро пропустит второй матч финальной серии с «Денвером» (0-1) в воскресенье.
Как отмечает инсайдер Айра Виндерман, «Хит» теоретически могут изменить статус Хирро непосредственно перед игрой.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.
Участие в игре Калеба Мартина (простуда) и Коди Зеллера (растяжение связок стопы) находится под вопросом. Гэйб Винсент (голеностоп) готов выйти на площадку.
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