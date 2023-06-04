«Майами» объявил, что Тайлер Хирро не готов сыграть во 2-м матче финальной серии с «Денвером»

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Коди Зеллер Тайлер Хирро Гэйб Винсент Калеб Мартин Баскетбол

«Майами» объявил о том, что защитник Тайлер Хирро пропустит второй матч финальной серии с «Денвером» (0-1) в воскресенье.

Как отмечает инсайдер Айра Виндерман, «Хит» теоретически могут изменить статус Хирро непосредственно перед игрой.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

Участие в игре Калеба Мартина (простуда) и Коди Зеллера (растяжение связок стопы) находится под вопросом. Гэйб Винсент (голеностоп) готов выйти на площадку.

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3 комментария

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notfromrashka
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Что есть он, что нет, тут Денвер вынесет максимум в 5 играх … чтобы остановить Денвер и читерского серба им нужно пару Батлеров еще, как минимум
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Ann Tretiakova
Ответ Insamo217
Такое ощущение, что такой Денвер кто мог остановить, так это только Леброн с Дэвисом и то они отлетели всухую. Самая интересная часть сезона по ходу закончилась. Теперь Денвер просто должен закончить свою работу и забрать чемпионство
ахахха)))бро .... у лал нет центрового ...девис не любит играть центра ...у лал даже шанса нет против джокера
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