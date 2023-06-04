« » объявил о том, что защитник пропустит второй матч финальной серии с « » (0-1) в воскресенье.

Как отмечает инсайдер Айра Виндерман, «Хит» теоретически могут изменить статус Хирро непосредственно перед игрой.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

Участие в игре (простуда) и Коди Зеллера (растяжение связок стопы) находится под вопросом. (голеностоп) готов выйти на площадку.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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