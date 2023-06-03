Калеб Мартин пропустит тренировку из-за болезни

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Калеб Мартин Баскетбол

Форвард «Майами» Калеб Мартин пропустит сегодняшнюю тренировку команды из-за болезни, сообщает журналист The Associated Press Тим Рейнольдс.

В воскресенье, 4 июня, «Майами» и «Денвер» проведут второй матч финальной серии плей-офф (0-1).

В первой встрече «Майами» проиграл со счетом 93:104. Мартин набрал 3 очка (1 из 7 с игры) за 25 минут игрового времени.

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2 комментария

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Anastasiia Khvorostova
Ну ничего, Хит с вылетом очередного игрока становится только сильнее
+1
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+1
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NK23
Приехали....
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0
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