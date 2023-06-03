Калеб Мартин пропустит тренировку из-за болезни

Форвард « » пропустит сегодняшнюю тренировку команды из-за болезни, сообщает журналист The Associated Press Тим Рейнольдс.

В воскресенье, 4 июня, «Майами» и «Денвер» проведут второй матч финальной серии плей-офф (0-1).

В первой встрече «Майами» проиграл со счетом 93:104. Мартин набрал 3 очка (1 из 7 с игры) за 25 минут игрового времени.

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