Эрик Споэльстра: «Когда Хирро будет готов, я дам вам знать»

Участие атакующего защитника «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф против « » (0-1) остается под вопросом.

Главный тренер «Хит» не называет конкретную дату возвращения, не исключая при этом участием Хирро во второй игре.

«Я не пытаюсь уклоняться от вопроса, но статус Хирро не изменился. Все, на чем мы сейчас сосредоточены – продолжение работы и подготовка к матчу. Когда он будет готов, я дам вам знать.

Мы объявляем статус игроков перед матчами. Я дам вам знать в воскресенье, как обстоят дела. Статус не изменился. Не надо искать дополнительные смыслы там, где их нет», – заявил Споэльстра.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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