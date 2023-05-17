Рашид Уоллес: «Док Риверс не вносит коррективы в игру. Это его главный минус»

Теги Бостон Док Риверс Рашид Уоллес Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА 2004 года Рашид Уоллес раскритиковал бывшего главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса, под руководством которого он провел один сезон в «Бостоне».

«Им нужен тренер, которого уважают игроки.

Он не вносит коррективы в игру. Я знаю это по одному сезону, который провел с ним в одной команде. Это его главный минус. Если его команда ведет в счете, ему не нужно ничего делать. Если играешь против хорошей команды с хорошим тренером, ты должен быть больше, чем менеджером в раздевалке.

Он зависит от игроков, но тренер должен вносить коррективы в игру, особенно когда то, что он пытается делать, не работает.

Когда я был в «Бостоне», коррективы вносили игроки на площадке. После тайм-аута перед выходом на площадку мы собирались и обсуждали, как будем играть», – сказал Уоллес.

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3 комментария

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Light Yagami
>Когда я был в «Бостоне», коррективы вносили игроки на площадке. После тайм-аута перед выходом на площадку мы собирались и обсуждали, как будем играть

Наконец-то, кто-то изнутри рассказал, как там всё было на самом деле. Хотя и так вроде все знали, что за тактику там Рондоу отвечал.
+11
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+11
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Вялый Харден
зато одно его мотивоционное КАМОН ЛЕЦГОУ чего стоит)
+3
-1
+2
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Jazzzz
Правильно кто-то сказал в другой новости (прости, друг, не запомнил): «Это же сколько мог Бостон еще выиграть с нормальным тренером, если с этим манекеном смог гайки взять? Еще 1-2 чемпионства точно.»👍🏻
+2
-1
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