Рашид Уоллес: «Док Риверс не вносит коррективы в игру. Это его главный минус»

Чемпион НБА 2004 года раскритиковал бывшего главного тренера «Филадельфии» , под руководством которого он провел один сезон в «Бостоне».

«Им нужен тренер, которого уважают игроки.

Он не вносит коррективы в игру. Я знаю это по одному сезону, который провел с ним в одной команде. Это его главный минус. Если его команда ведет в счете, ему не нужно ничего делать. Если играешь против хорошей команды с хорошим тренером, ты должен быть больше, чем менеджером в раздевалке.

Он зависит от игроков, но тренер должен вносить коррективы в игру, особенно когда то, что он пытается делать, не работает.

Когда я был в «Бостоне», коррективы вносили игроки на площадке. После тайм-аута перед выходом на площадку мы собирались и обсуждали, как будем играть», – сказал Уоллес.

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