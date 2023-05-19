Эксперт Fox Sports Колин Каухерд поделился своим мнением по поводу выступления «Филадельфии» в текущем розыгрыше плей-офф и дальнейшего увольнения главного тренера Дока Риверса.

«Окружение Дока Риверса считает, что Джеймс Харден был инициатором увольнения специалиста. Которого, как оказалось, генеральный менеджер (генменеджером «76-х» является Элтон Брэнд – прим.) послушал. Вы можете ругать Риверса, я не против. Но «Селтикс» доказывают, что можно спокойно компенсировать недостаток тренерской мысли. Риверс сильнее как специалист, чем Маззулла.

Я уже говорил, что – ролевой игрок, который просто в моде. И он решает, что тренеру надо уйти?

У «Селтикс» есть своя культура. У «Хит» есть своя культура. У «Уорриорз» есть своя культура. У «Сиксерс» есть слоган – «Доверяйте процессу», – заявил эксперт.

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