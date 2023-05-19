Колин Каухерд: «У «Селтикс» есть культура. У «Уорриорз» есть культура. У «Сиксерс» есть слоган – «Доверяйте процессу»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори НБА плей-офф Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд поделился своим мнением по поводу выступления «Филадельфии» в текущем розыгрыше плей-офф и дальнейшего увольнения главного тренера Дока Риверса.

«Окружение Дока Риверса считает, что Джеймс Харден был инициатором увольнения специалиста. Которого, как оказалось, генеральный менеджер Дэрил Мори (генменеджером «76-х» является Элтон Брэнд – прим.) послушал. Вы можете ругать Риверса, я не против. Но «Селтикс» доказывают, что можно спокойно компенсировать недостаток тренерской мысли. Риверс сильнее как специалист, чем Маззулла.

Я уже говорил, что Джеймс Харден – ролевой игрок, который просто в моде. И он решает, что тренеру надо уйти?

У «Селтикс» есть своя культура. У «Хит» есть своя культура. У «Уорриорз» есть своя культура. У «Сиксерс» есть слоган – «Доверяйте процессу», – заявил эксперт.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
Умом нам Филу не понять,
И ярдом общим не измерить.
У них особенная стать -
В Процесс там можно только верить.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Сколько этот процесс длится? 10 лет? За это время Голден Стейт 4 раза стал чемпионом НБА, Кливленд успел с приходом Джеймса подняться наверх и рухнуть вниз с его уходом, сейчас у них собралась неплохая команда, трио из Сан-Антонио Данкан - Паркер - Жинобили по очереди завершили карьеру, Данкан и Жинобили стали членами Зала Славы и многое другое произошло. И только у Филадельфии идёт процесс. С - стабильность💪
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Notionalist Notionalist
Ответ Abdulla
Да уже прошёл процесс давно. Мне кажется, что он закончился с выбором в 2015 году Джалила Окафора. Хотя на тот момент он рассматривался даже выше, чем 3 пик, под которым они выбирали.
Процесс закончился с увольнением менеджера это все затеявшего. Дальше было ещё много ошибок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Permyakov
Ответ Локоть Артеста
Сколько этот процесс длится? 10 лет? За это время Голден Стейт 4 раза стал чемпионом НБА, Кливленд успел с приходом Джеймса подняться наверх и рухнуть вниз с его уходом, сейчас у них собралась неплохая команда, трио из Сан-Антонио Данкан - Паркер - Жинобили по очереди завершили карьеру, Данкан и Жинобили стали членами Зала Славы и многое другое произошло. И только у Филадельфии идёт процесс. С - стабильность💪
Все верно. Это была большая глупость, но я считаю, что важно было бы в этой глупости уж идти до конца, раз уж взялись, , не увольнять Хинки и смотреть, к чему это приведёт. А не сходить на полпути
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУГАЙ
доверили блин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федерико Сан-Фелипе
У мемфис гризлис есть пистолет )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
После ухода Дока у Фили больше нет слоганов(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Спирин
Паренёк явно не в себе, раз речёт Хардена ролевиком. Сколько сезонов Харден был первой опцией Хьюстона и держал его на вершине?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ Локоть Артеста
Сколько этот процесс длится? 10 лет? За это время Голден Стейт 4 раза стал чемпионом НБА, Кливленд успел с приходом Джеймса подняться наверх и рухнуть вниз с его уходом, сейчас у них собралась неплохая команда, трио из Сан-Антонио Данкан - Паркер - Жинобили по очереди завершили карьеру, Данкан и Жинобили стали членами Зала Славы и многое другое произошло. И только у Филадельфии идёт процесс. С - стабильность💪
Да уже прошёл процесс давно.
Мне кажется, что он закончился с выбором в 2015 году Джалила Окафора.
Хотя на тот момент он рассматривался даже выше, чем 3 пик, под которым они выбирали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий