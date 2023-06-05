Разыгрывающий «Майами» Гэйб Висент во время интервью после второго матча финала НБА против «Денвера» (111:108, 1-1) расставил приоритеты флоридской команды.

’Нил: Ребята, вас немного расстраивает тот факт, что вы не получаете то уважение, которое заслужили?

: Я сейчас скажу за всю команду: «Майами» плевать на неуважение. Нам нужны четыре победы.

Висент в воскресенье набрал 23 очка и 3 передачи при 8 из 12 с игры.

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