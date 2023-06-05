Гэйб Висент: «Майами» плевать на неуважение. Нам нужны четыре победы»

Теги Денвер Майами Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Гэйб Висент во время интервью после второго матча финала НБА против «Денвера» (111:108, 1-1) расставил приоритеты флоридской команды.

Шакил О’Нил: Ребята, вас немного расстраивает тот факт, что вы не получаете то уважение, которое заслужили?

Винсент: Я сейчас скажу за всю команду: «Майами» плевать на неуважение. Нам нужны четыре победы.

Висент в воскресенье набрал 23 очка и 3 передачи при 8 из 12 с игры.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

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3 комментария

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mastadon
Не возможно не сопереживать им. Перед каждой игрой их хоронят, но они всегда выходят и показывают жёсткий, умный, бескомпромиссный баскетбол
+17
-2
+15
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Mamontilo
с мая за Майами

вперёд, "Ангелы Спо"
+11
0
+11
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Anton Leonovich
Ответ Mamontilo
с мая за Майами вперёд, "Ангелы Спо"
с мая 2006 года за Майами ...
теперь ты с ними надолго )))
+6
0
+6
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