Джимми Батлер о том, что делает «Майами» особенной командой: «Фактор того, что нам наплевать»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

«Майами» в 10-й раз за нынешний плей-офф отыгрался после отставания «-10» и более. Лидера «Хит» Джимми Батлера спросили, что делает команду особенной и позволяет раз за разом удивлять.

«Попадаем мы по кольцу или промахиваемся, мы будем оставаться собой, потому что нас не волнует никто другой. Так было весь сезон и это не изменится. Все дело в этом, в факторе того, что нам наплевать», – заявил Батлер.

На счету Батлера в воскресенье 21 очко и 9 передач.

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3 комментария

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Azamat Jumanazarov
команда с характером
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leon01
Судя по его игре, ему действительно наплевать
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ierdnA
Им надо в Miami Camels переименовываться, кто там только не наплевал
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