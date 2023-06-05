«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

«Майами» в 10-й раз за нынешний плей-офф отыгрался после отставания «-10» и более. Лидера «Хит» спросили, что делает команду особенной и позволяет раз за разом удивлять.

«Попадаем мы по кольцу или промахиваемся, мы будем оставаться собой, потому что нас не волнует никто другой. Так было весь сезон и это не изменится. Все дело в этом, в факторе того, что нам наплевать», – заявил Батлер.

На счету Батлера в воскресенье 21 очко и 9 передач.

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