Энтони Эдвардс может сыграть за сборную США на ЧМ-2023

Защитник «Миннесоты» может войти в состав сборной США на предстоящем ЧМ-2023, который начнется в конце августа.

«Он может сыграть на чемпионате мира-2023 за сборную США перед Олимпийскими играми 2024 года, сообщил источник», – передает обозреватель «Миннесоты» Крис Хайн.

США – первый посев группы С. Им предстоит встретиться с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон