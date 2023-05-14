Энтони Эдвардс может сыграть за сборную США на ЧМ-2023
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс может войти в состав сборной США на предстоящем ЧМ-2023, который начнется в конце августа.
«Он может сыграть на чемпионате мира-2023 за сборную США перед Олимпийскими играми 2024 года, сообщил источник», – передает обозреватель «Миннесоты» Крис Хайн.
США – первый посев группы С. Им предстоит встретиться с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией.
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