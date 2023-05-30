Даниэль Тайс сыграет за сборную Германии на чемпионате мира-2023

Теги Индиана сборная Германии НБА Даниэль Тайс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Индианы» Даниэль Тайс подтвердил, что будет играть за сборную Германии на предстоящем чемпионате мира-2023.

«Да, конечно. С нетерпением жду, мне предстоит длинное лето, так что смогу снова подготовить свое тело к большому турниру со сборной Германии», — сказал Тайс.

Тайс в составе юношеской сборной Германии играл на чемпионатах Европы U20 в 2011 и 2012 годах. В 2014 он дебютировал за взрослую сборную, после чего был в составе национальной команды на Евробаскете в 2015, 2017 и 2022 годах, а также играл на чемпионате мира-2019.

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