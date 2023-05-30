Сборная США проведет пять товарищеских матчей перед чемпионатом мира

Сборная США объявила о запланированных пяти товарищеских матчах, которые она проведет в рамках подготовки к чемпионату мира-2023.

7 августа сборная США сыграет с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе. Перед матчем американцы проведут тренировочный сбор в Лас-Вегасе.

Затем сборная США отправится в испанскую Малагу, где 12 августа встретится с командой Словении, а 13-го – с командой Испании. После этого американцы посетят Абу-Даби (ОАЭ), где сыграют против Греции (18 августа) и Германии (20 августа).

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