Деннис Шредер сыграет за сборную Германии на ЧМ-2023

Разыгрывающий « » изъявил желание сыграть за сборную Германии на ЧМ-2023.

«Конечно, я хочу сыграть. Не могу дождаться лета, когда мы предпримем еще одну попытку. Это будет очень интересно – для Германии, для меня и для Федерации. Я готов», – заявил Шредер.

Прошлым летом Шредер помог Германии занять 3-е место на Евробаскете-2022 и был включен в символическую пятерку. Он набирал 22,1 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

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