Деннис Шредер сыграет за сборную Германии на ЧМ-2023

Теги Лейкерс сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер изъявил желание сыграть за сборную Германии на ЧМ-2023.

«Конечно, я хочу сыграть. Не могу дождаться лета, когда мы предпримем еще одну попытку. Это будет очень интересно – для Германии, для меня и для Федерации. Я готов», – заявил Шредер.

Прошлым летом Шредер помог Германии занять 3-е место на Евробаскете-2022 и был включен в символическую пятерку. Он набирал 22,1 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

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5 комментариев

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За Валенсию с 1999
Клебер, Хартенштайн, братья Вагнеры, Тайс, Шредер... При желании всю стартовую пятёрку немцы могут составить из игроков НБА
+11
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+11
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DonaldBrashear 2.0
Шредер молодцом, всегда старается играть за сборную, и всегда помогает команде, не у всех игроков НБА это получается на самом деле.
+11
0
+11
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tu-tang
Ответ За Валенсию с 1999
Клебер, Хартенштайн, братья Вагнеры, Тайс, Шредер... При желании всю стартовую пятёрку немцы могут составить из игроков НБА
У Остина Ривса есть немецкий паспорт, тоже может поиграть
+6
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
Пора перевозить лед в венах в Европу
+1
0
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zippa
Ответ DonaldBrashear 2.0
Шредер молодцом, всегда старается играть за сборную, и всегда помогает команде, не у всех игроков НБА это получается на самом деле.
да он даже в стритбол играет при возможности, энергии хватает! респект
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