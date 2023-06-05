Джамал Мюррэй: «Обидно, когда не соперник переигрывает тебя, а ты совершаешь ошибку за ошибкой»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Джамал Мюррэй назвал причины поражения от «Майами» (108:111, 1-1) во втором матче финальной серии НБА.

«Майами» играл с максимальной самоотдачей и, что важно, играл более дисциплинированно.

Обидно, когда не соперник переигрывает тебя, а ты совершаешь ошибку за ошибкой, давая ему возможности для легких данков и открытых бросков. После такого трудно вернуться в игру», – заявил Мюррэй.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

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5 комментариев

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mastadon
Бостон (или точнее его фанаты) такими же категориями рассуждал) "Это не они выиграли, это мы проиграли"
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Leon33
Он разыгрывающий Денвера, а не Майами
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Swhat
Ошибки наверно из-за давления игроков Маями не ?
+1
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+1
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Сергей Орлов
Ответ mastadon
Бостон (или точнее его фанаты) такими же категориями рассуждал) "Это не они выиграли, это мы проиграли"
Так и есть.
+1
-1
0
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