Разыгрывающий «Майами» назвал причины поражения от «Майами» (108:111, 1-1) во втором матче финальной серии НБА.

«Майами» играл с максимальной самоотдачей и, что важно, играл более дисциплинированно.

Обидно, когда не соперник переигрывает тебя, а ты совершаешь ошибку за ошибкой, давая ему возможности для легких данков и открытых бросков. После такого трудно вернуться в игру», – заявил Мюррэй.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?