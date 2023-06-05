Данкан Робинсон набрал 10 очков в заключительной четверти 2-го матча финала. «Хит» взяли отрезок с разницей «+11»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Данкан Робинсон Баскетбол

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

Защитник «Майами» Данкан Робинсон набрал 10 очков (реализовал в воскресенье 4 из 5 с игры за 17 минут), все пришлись на заключительную четверть.

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5 комментариев

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Максим Тарасов
Че за дела, говорили же что на арену нельзя с оружием, Спо негодяй
+8
0
+8
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topcat126
У Хит хорошо получается включаться в конце. Игра уже не в одну калитку, и это радует
+7
0
+7
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Марсель Объелся
Мне кажется от Хирро даже меньше пользы в плей офф было бы
+6
-1
+5
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Fazy10
перевернул игру сегодня
+3
0
+3
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Swhat
Ответ Марсель Объелся
Мне кажется от Хирро даже меньше пользы в плей офф было бы
Спо отовсех пользу возьмёт
0
0
0
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