«Майами» победил « » во втором матче финала плей-офф со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

Защитник « » набрал 10 очков (реализовал в воскресенье 4 из 5 с игры за 17 минут), все пришлись на заключительную четверть.

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